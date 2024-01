Richard Kramer spricht mit Mark Stewart über „das Goodyear der Zukunft“

Ab kommenden Montag hat die Goodyear Tire & Rubber Co. einen neuen CEO und President. Nun traten Mark Stewart und Richard Kramer, der seit 24 Jahren in den Diensten des Reifenherstellers steht und diesen seit immerhin 14 Jahren führt, erstmals gemeinsam in einem sogenannten Town-Hall-Meeting auf, wie Goodyear dazu online berichtet. Dabei sprachen Stewart und sein Vorgänger Kramer darüber, wie sie sich „das Goodyear der Zukunft“ vorstellten. „Mark kommt von Stellantis zu uns, wo er der COO von Nordamerika war“, erläutert Goodyear dazu und ergänzt: „Er hat auch bei Amazon und ZF TRW Automotive gearbeitet. Er hat in der Vergangenheit nachweislich wirtschaftliche Spitzenleistungen erbracht, Innovationen gefördert und starke, vielfältige und integrative Teams aufgebaut. Wir freuen uns, Mark als unsere neue Führungspersönlichkeit begrüßen zu dürfen, während wir unsere Goodyear-Forward-Strategie verfolgen, um Wachstum, Rentabilität und Shareholder Value zu steigern.“ Das auf Goodyear-internen Kanälen übertragene Treffen fand in der Konzernzentrale in Akron (Ohio/USA) vor Mitarbeitern statt.