Colmec Group Ã¼bernimmt Bandag-Partner in Finnland â€“ DÃ¤ckmÃ¤ster-Akquisition

Die Colmec Group setzt weiter auch auf Wachstum durch Akquisitionen. Wie der schwedische Runderneuerer mit Hauptsitz in Norrköping mitteilt, habe man jetzt mit dem Bandag-Partner Pentep Oy einen der größten unabhängigen Runderneuerer Finnlands übernommen. Die Übernahme des 1992 in Parola gegründeten Unternehmens stehe im Einklang mit der Strategie, „der größte und bevorzugte Runderneuerer in unseren Märkten zu werden“, betont dazu Colmec-Group-CEO Patrick Sjölin, der „einen neuen Meilenstein“ in der Unternehmensentwicklung sieht. Aber die Übernahme helfe auch dabei, Pentep selbst zu stärken, wie Teppo Vekka, CEO des finnischen Runderneuerers, ergänzt. Laut Colmec sollen die Geschäfte bei Pentep trotz der Übernahme „wie gewohnt“ fortgesetzt werden. Offiziell vollzogen wird die Pentep-Akquisition durch Colmec per 31. Januar. Wie das schwedische Unternehmen ergänzt, das auch eine große Runderneuerung in Polen betreibt, habe man parallel zu Pentep auch den schwedischen Reifenfachhändler Däckmäster in Karlstad übernommen, Spezialist in Sachen Lkw-Reifen; der Vollzug soll im Februar sein.