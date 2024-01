Hohe Resonanz auf Bartecs erste RDKS-Schulung – weitere sind in Planung

Mitte Januar hat die erste Schulung in Sachen Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) bei der Bartec Auto ID GmbH in Koblenz stattgefunden. Teilnehmer aus ganz Deutschland sind dazu an den Sitz der hiesigen Dependance des britischen Herstellers von RDKS-Diagnosegeräten gekommen und haben dafür ungeachtet der widrigen Straßenverhältnisse rund um den Termin Anreisen von teilweise bis zu 340 Kilometern auf sich genommen. „Die Schulung umfasste einen theoretischen und praktischen Teil und verlangte den Teilnehmern einiges ab. Natürlich wurden einige Prüfungen mit dem ‚Tech600‘ durchgeführt“, sagt Thomas Zink, Vertriebs-, Trainings- und Marketingmanager im Unternehmen. Alle Kursteilnehmer sollen sich seinen Worten zufolge „von der Handhabung und den technischen Finessen des Bartec-RDKS-Auslese- und -Programmiergerätes begeistert“ gezeigt haben. Vor diesem Hintergrund will der Werkstattausrüster weitere Schulungen im Bereich RDKS anbieten, da die Nachfrage danach als „doch sehr groß“ beschrieben wird. Termine sollen Interessenten unter www.bartecautoid.eu finden können: Einer steht mit dem 25. September wiederum am Firmensitz in Koblenz bereits definitiv fest.