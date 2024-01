Hankook bringt mehr Speed und mehr Farbe in die Formel E

Wenn an diesem Wochenende die zehnte Saison der Formel E in Mexiko-Stadt beginnt, dann ist auch Hankook wieder als exklusiver Partner und Reifenausrüster der Serie mit am Start, nachdem der Hersteller im vergangenen Jahr die Belieferung der Teams mit Reifen von Michelin übernommen hatte. „Unser ganzes Team freut sich auf die zweite Saison in der Formel E. Nach dem erfolgreichen Premierenjahr möchten wir an den souveränen Auftritt des Hankook iON Race anknüpfen. Die Tests im Vorfeld zur Season zehn haben bereits gezeigt, wie effektiv die Teams ihre Erfahrungen umsetzen und die Performance des Reifens noch steigern können“, erklärte dazu Manfred Sandbichler, Hankooks Direktor Motorsport. Die Erfahrung der Teams aus der vergangenen Saison werden die 22 Piloten dieses Jahr in mehr Speed umsetzen, so die allgemeine Erwartung. Sandbichler: „Die Rundenzeiten werden schneller. Damit steigt auch die Belastung für den Reifen. Aber auch darauf sind wir vorbereitet.“ In der abgelaufenen Formel-E-Saison sorgte Hankook mit farbigen Profilrillen in den Unternehmensfarben Orange und iON-Blau mehrmals für einen echten Hingucker auf der Strecke gesorgt. In der jetzt beginnenden Sasion sollen die drei Streifen „zum festen Markenzeichen des Premiumprodukts von Hankook“ werden; bei allen 16 Rennen gehen die Piloten mit dem Hankook iON Race und den markanten Farbrillen an den Start. Nach dem Ende der jetzt beginnenden Saison übernimmt Bridgestone die exklusive Belieferung der Serie mit Reifen, während Hankook daraufhin die Belieferung der WRC mit Reifen übernimmt.