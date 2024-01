Borbet zeigt ab Sonnabend Weltpremiere CW8 auf CMT in Stuttgart

An diesem Sonnabend beginnt in Stuttgart die neuntägige CMT. Auf der „weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit“, so die Messe Stuttgart, stellt auch Borbet aus. Der Räderhersteller will auf der neuntägigen Messe vornehmlich Räder und Zubehör aus seinem Caravan- und Camping-Sortiment zeigen. Neben den aktuellen Produkten CW3 und CW7, die bei Borbet am Stand zu sehen sein werden, feiert das Unternehmen vor Ort auch die exklusive Weltpremiere seines neuen Designs CW8. Mit der absoluten Produktneuheit wolle Borbet eigenen Worten zufolge „auf die wachsende Nachfrage nach Offroad-Stylings antworten und sein Sortiment um eine aufregende Option bereichern“. Weitere Details zum CW8-Rad sollen erst auf der Messe in Stuttgart veröffentlicht werden. Der Borbet-Stand auf der CMT steht unter der Überschrift „die Zukunft der Räder für Caravan- und Campingfahrzeuge“; das Unternehmen aus dem sauerländischen Hallenberg ist auf der Messe zu finden in Halle 3, Stand 3B91.