Bridgestone rein, Hankook raus und Hankook rein, Pirelli raus – FIA verkündet Reifenentscheidungen

Der Motorsportweltrat der FIA hat auf seiner gestrigen Sitzung gleich mehrere Entscheidungen bekannt gegeben, die die Ausrüstung von FIA-Rennserien mit Reifen betrifft. So soll mit der Einführung der neuen Generation-4-Fahrzeuge in der Formel E in der Saison 2026/27 Bridgestone die Belieferung der Serie mit Reifen von Hankook übernehmen. Damit würde der japanische Reifenhersteller, der sich zuletzt ohne Erfolg um die Rückkehr in die Formel 1 bemüht hatte, nach anderthalb Jahrzehnten wieder eine FIA-Weltmeisterschaft ausrüsten. Hankook wiederum – so eine weitere Entscheidung des FIA-Motorsportweltrates – werde ab 2025 die FIA World Rally Championship (WRC) als „offizieller Reifenpartner und Lieferant“ ausrüsten, und zwar für dann zunächst drei Jahre. Hankook löst damit Pirelli als WRC-Ausrüster ab; die Italiener hatten bereits im Herbst erklärt, sich aus dem WM-Rallyesport zurückziehen zu wollen.