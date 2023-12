Continentals Chefaufseher Reitzle will vorerst an Bord bleiben

Dem Vernehmen nach wird sich Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle auf der kommenden Hauptversammlung der Continental AG, die für den 26. April 2024 geplant ist, doch erneut für den Aufsichtsrat zur Wahl stellen, dies allerdings nur für zwei Jahre und damit eine halbe Amtszeit. Das berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf „Insider“. Eigentlich wollte der 74-Jährige nach 15 Jahren an der Spitze des Aufsichtsrates nicht noch einmal antreten. Continental stecke „mitten in einer Umbau- und Transformationsphase“, erklärt der Bericht, warum Reitzle vorerst bleiben möchte. Continental plant derzeit, die Besetzung des Gremiums auf einen sogenannten „Staffelaufsichtsrat“ umzustellen, bei dem nicht alle Mandate gleichzeitig auslaufen; dies würde Reitzle zwei weitere Jahre an der Spitze des Aufsichtsrates ermöglichen.