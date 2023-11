„Schneesocken“ der MAK-Marke NPK in zwei Ausführungen erhältlich

Unter dem Markennamen No Problem Kit (NPK) bietet der italienische Räderhersteller MAK, als dessen offizieller Vertriebspartner im deutschen Markt der Großhändler Best4Tires (früherer Name: Reifen Gundlach) fungiert, auch sogenannte „Schneesocken“ an. Diese Anfahrhilfen aus Gewebematerial gibt es dabei in zwei Ausführungen: „Multi Grip Light“ und „Multi Grip The Original“. Im Gegensatz zur komplett in Grau gehaltenen „Light“-Variante verfügt Letztere über ein farbiges „Seitenband auf beiden Seiten des Reifens, das die Selbstzentrierung während der Montage ermöglicht“. Beiden gemeint ist jedoch, dass sie über eine Zulassung gemäß der europäischen Norm EN 16662-1:2020 verfügen sollen und bei entsprechenden Tests ihre Haltbarkeit bei bis zu 150 Kilometer langen Fahrten auf Asphalt mit nicht mehr als 50 km/h unter Beweis gestellt hätten.