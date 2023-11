Mit dem „C34“-Rad will CMS dem Fünfspeichentrend Rechnung tragen

Sein neues „C34“-Rad hat der Hersteller schon im Frühjahr als Nachfolger seines Modells „C12“ vorgestellt. Inzwischen ist es in den Ausführungen Schwarz Glanz, Racing Silber Glanz und Diamant Schwarz Glanz im Markt verfügbar in den Größen 7,0×17 Zoll (Lochkreise: 5×100, 5×108, 5×110, 5×112, 5×114,3, 5×120), 7,5×18 Zoll (5×108, 5×112, 5×114,3) sowie 7,5×19 Zoll (5×108, 5×112, 5×114,3). „Der Fünfspeichentrend ist ungebrochen. Somit war die Entwicklung eines Neudesigns obligatorisch“, erklärt der Anbieter. Dank moderner Designelemente und dem in typischer CMS-Handschrift geformten Felgenhorn sei das Rad „Ausdruck für ungebremste Sportlichkeit“ und besitze einen hohen Wiedererkennungswert, sorgten doch nicht zuletzt ein tief ausgeformtes Zentrum, sich nach außen verjüngende Linien sowie eine optische Speichenverlängerung im Felgenhorn für ein zeitloses Aussehen. Aufgrund seiner ECE-Zertifizierung könne das Rad an vielen Fahrzeuge – sagt CMS – „ohne Eintragung und ohne Mitführen einer Betriebserlaubnis verbaut werden“.