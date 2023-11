Bewerbungsstart: BRV-Ausbildungs-Award geht in die siebte Runde

Am 1. Dezember fällt der Startschuss für den BRV-Ausbildungs-Award 2024: Gemeinsam mit seinen Partnern Continental und Platin Wheels ruft der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) schon zum 7. Mal Ausbildungsabsolventen in der Branche zur Teilnahme am jährlichen Nachwuchswettbewerb auf. Die Bewerbungsfrist morgen und endet am 28. Februar 2024.

Bewerben können sich alle, die in diesem Jahr und bis zum Bewerbungsschluss im kommenden Frühjahr eine duale Ausbildung in einem technischen oder kaufmännischen Beruf bei einem BRV-Mitgliedsbetrieb erfolgreich abgeschlossen haben. Auch wer im Frühjahr 2024 zur Prüfung zugelassen ist, kann mitmachen, wenn das Abschlusszeugnis bis zur Jurysitzung im April vorliegt. „Der Wettbewerb richtet sich an Ausbildungsabsolventen jeglicher Berufsrichtungen, die in unseren Mitgliedsbetrieben ausgebildet werden“, hebt BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin hervor. Das Spektrum reicht vom Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik über Kfz-Mechatroniker, Kaufleute für Groß- und Außen- oder Einzelhandel, Büromanagement oder Marketingkommunikation bis hin zu Fachlageristen oder Absolventen anderer dualer Berufsausbildungsgänge.

Den drei Wettbewerbsfinalisten winken attraktive Geld- und Sachprämien. Die Preisverleihung wird im Vorfeld der internationalen Branchenfachmesse The Tire Cologne 2024 am 3. Juni 2024 auf der BRV-Mitgliederversammlung in Köln stattfinden. Die Ausbildungsbetriebe aller Bewerber erhalten vom Verband ein Kommunikationspaket mit Pressetexten und Social-Media-Posts. Damit können sie sich als engagierter Ausbilder und als Arbeitgeber positionieren, der in qualifiziertes Fachpersonal investiert. Mehr Infos zum Wettbewerb und zum unkomplizierten Online-Bewerbungsverfahren gibt es auf dem BRV-Infoportal https://www.deine-zukunft-ist-rund.de/award.