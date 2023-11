Prinx bekräftigt „hohen Anspruch“ mit neuem Winterreifen Winter Excelia

Prinx Chengshan Tire Europe lässt seiner Ankündigung aus dem Sommer Taten folgen: der erste Winterreifen der Marke Prinx ist da. Wie es dazu in einer Mitteilung des aus China stammenden Herstellers heißt, dessen Europaniederlassung in Darmstadt sitzt, soll der neue Prinx Winter Excelia „mit Werten überzeugen, die in Tests sehr nahe an die Marktführer heranreichen oder diese sogar übertreffen“; das TÜV-Süd-Prüfzeichen soll diesen „hohen Anspruch bekräftigen“, so der Hersteller weiter, und tritt insofern im Markt mit einer „auf Nachhaltigkeit und Design ausgerichteten Premiumbrand Prinx“ auf.

