W.H.H. Reifenerneuerung seit Oktober in der Liquidation

Die Zahl der in Deutschland produzierenden Runderneuerer wird von Jahr zu Jahr immer geringer, die Situation im Markt bekanntlich nicht einfacher. Nun zieht sich die W.H.H. Reifenerneuerung, die offiziell als W.H.H. Walther + Heick Reifenhandel GmbH firmiert, aus dem Geschäft zurück. Wie es dazu heißt, befindet sich der Hamburger Runderneuerer seit dem 10. Oktober 2023 offiziell in Liquidation. Zum Liquidator benannt wurde Inhaber und Geschäftsführer Thomas Walther, der sich in ganz Norddeutschland seit der Gründung 1981 als Kaltrunderneuerer einen Namen gemacht hat, der auch Partner von so manchem Neureifenhersteller war.