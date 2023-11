Energiemanagement/Lichttechnik beim „Camp der Champs 2024“ im Fokus

Nachdem im Sommer die diesjährigen Sieger gekürt wurden, startet ATR (Autoteilering) auch im kommenden Jahr wieder sein „Camp der Champs“ genanntes Nachwuchsförderprogramm für angehende Kfz-Profis. Bei nach aktueller Planung insgesamt 30 Terminen an Standorten in Deutschland und Österreich werden dabei jeweils zweitägige kostenlose Schulungen für Auszubildende ab dem zweiten Lehrjahr aus allen freien Mehrmarkenwerkstätten ausgerichtet.

Durchgeführt wird das Ganze von Trainmobil, wobei der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) sowie Unternehmen wie Hella Gutmann, Varta Clarios, Exide und BorgWarner als Unterstützer der Veranstaltungsreihe fungieren, bei der diesmal die Themen Energiemanagement (Lade-/Speichertechnologie, Energiediagnose, Bordnetze/Trennsysteme, Batterietypen und deren Einsatzgebiete) und Lichttechnik (Einstellen/Kalibrieren von Scheinwerfersystemen, Fehlersuche, Vernetzung mit Assistenzsysteme, Bauteileprüfung bei LED- und Laserlicht) im Fokus stehen sollen.

Zum Schluss dürfen alle Teilnehmenden einen Test zu alldem absolvieren, wobei die jeweils Besten der aus den regionalen Camps dann eine Einladung zum zweitägigen Finale am 27./28. Juni 2024 in Hamburg erhalten. Dort erwartet sie ein Praxistraining mit tiefer gehendem Inhalt als in den Vorrunden, wobei die Teilnehmer auch dort am Ende ihr Können unter Beweis stellen. Für die Besten der Besten sind Sach- und Geldpreise ausgelobt. Mehr Informationen zu Inhalten, Terminen, Orten sowie eine Anmeldemöglichkeit sind unter www.campderchamps.de zu finden.