Banner stellt auf Coparts‘ Profi-Service-Tagen in Frankfurt aus

Am vergangenen Wochenende fanden in Frankfurt die Profi-Service-Tage von Coparts Autoteile statt. Mit einem eigenen Messestand dabei: der Batterienspezialist Banner. Im Fokus der Präsenz standen dabei das notwendige Zubehör rund um das intelligente Batteriemanagement. „Die Resonanz des Messepublikums auf die präsentierten Exponate sowie die individuellen Beratungen war groß“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Andreas Bawart, Geschäftsführer der österreichischen Unternehmensgruppe, ergänzt: „Für uns waren die diesjährigen Profi-Service-Tage ein voller Erfolg.“ Der fachliche Austausch mit Belegschaft, Interessenten und Kundschaft vor Ort habe „uns erneut bewiesen, wie wichtig die persönliche Nähe zu unseren Partnern und Partnerinnen ist. Überdies haben uns das große Interesse an unseren Produkten und die zahlreichen Besuche an unserem Messestand einmal mehr gefreut.“