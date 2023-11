Falken Tyre Europe passt Preise an

Falken Tyre Europe passt die Preise zum neuen Jahr in ganz Europa an. Änderungen betreffen die Marken Falken und Sumitomo in verschiedenen Produktsegmenten. Für die Marke Falken beziehen sich die Preisanpassungen auf Sommer- und All-Season-Reifen in den Produktkategorien Pkw/SUV, 4×4, Van/LLkw sowie Lkw/Trailer. Hingegen betrifft die Änderungen der Marke Sumitomo ausschließlich Sommerreifen in den Produktsegmenten Pkw/SUV und Van/LLkw. Genauere Infos, etwa zur Höhe und zur Richtung der Preisanpassung, nennt der Hersteller nicht. Winterreifen sind nicht von der Preisanpassung betroffen, heißt es dazu abschließend in der Mitteilung des Herstellers.