Umweltbehörde ordnet Produktionsstopp in Ceat-Werk an

Die Umweltaufsichtsbehörde im indischen Bundesstaat Maharashtra hat den Reifenhersteller Ceat Ltd. angewiesen, den Betrieb in einem seiner Werke einzustellen. In Mitteilungen an die BSE und die National Stock Exchange of India berichtet Ceat, dass das Maharashtra Pollution Control Board das Unternehmen aufgefordert hat, den Betrieb in der Fabrik in Bhandup, einem Vorort von Mumbai, einzustellen.

