Ceat nimmt die Produktion im Werk Bhandup wieder auf

Das Maharashtra Pollution Control Board, die Umweltaufsichtsbehörde im indischen Bundesstaat Maharashtra, hat Ceat Ltd. die Wiederaufnahme des Betriebs in seinem Werk in Bhandup gestattet. Sie erließ am 13. November 2023 entsprechende Anweisungen, die es dem Reifenhersteller erlaubt, die Produktion in Bhandup wieder aufzunehmen, sofern er „bestimmte Bedingungen“ erfüllt. Ceat informierte die BSE und die National Stock Exchange of India über diese Entwicklung und nannte keine spezifischen Details zu diesen Bedingungen, bestätigte aber, dass „die notwendigen Schritte“ unternommen werden sollen, um diese zu erfüllen. „Wir möchten den Stakeholdern versichern, dass alle unsere Anlagen konsequent im Einklang mit den geltenden Gesetzen betrieben werden und dass die internen Standards, die wir befolgen, strenger sind als die vorgeschriebenen Normen“, heißt es beim Reifenhersteller. Das Unternehmen betont, dass die Abschaltung der Anlagen, die Anfang des Monats begonnen hat, „keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen“ habe.