„Meilenstein“ – Continental baut das Industriegeschäft in Schweden weiter aus

Continental hat das Förder- und Wartungsunternehmen Vertech AB mit Sitz in Kiruna, Nordschweden, übernommen. Vertech AB ist ein führender Dienstleister für die Förderindustrie im schwedischen Bergbaugebiet (Kiruna und Svappavaara) und in Norwegen (Narvik). „Mit dieser Übernahme hat der Continental-Unternehmensbereich ContiTech den nächsten Schritt getan, um seinen Industriekunden in Schweden und anderen nordeuropäischen Ländern ein umfassendes Produkt-, Service- und Lösungspaket anzubieten“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der Vertech-Standort in Kiruna wird der nördlichste Standort von Continental sein.

