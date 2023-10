Ab Dezember alles „unter einem Dach“ bei Conti

Nach Bekanntwerden der Pläne zum Bau einer neuen Continental-Zentrale über die Wahl des Standortes dafür und der Partner bei dem Projekt, die Grundsteinlegung und das Richtfest naht nach zwischenzeitlichen Verzögerungen beim Bau nun der Umzug des Unternehmens. Sollte es eigentlich schon 2021 – dem Jahr des 150-Jährigen des Reifenherstellers und Zulieferers – so weit sein, wird die Continental Reifen Deutschland GmbH gemäß dem Motto „unter einem Dach“ gemeinsam mit der Continental AG, ContiTech und Vergölst nunmehr ab dem 1. Dezember unter neuer Adresse in der niedersächsischen Landeshauptstadt residieren: Dann werden die inzwischen fertiggestellten Räumlichkeiten am Continental-Plaza 1, 30175 Hannover offiziell bezogen.