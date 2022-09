Bezug der neuen Continental-Zentrale verzögert sich weiter

Eigentlich hätten die Mitarbeiter von Continental in Hannover längst ihre neue Zentrale an der Hans-Böckler-Allee beziehen sollen. Hieß es anlässlich des Richtfestes Ende 2019 noch, das Gebäude werde 2021 – dem Jahr des 150-jährigen Bestehens von Continental – bezugsfertig sein, brachte die Corona-Pandemie sämtliche Planungen durcheinander. Vor einem Jahr hieß es dann, die Eröffnung solle nun diesen Sommer stattfinden – was bekanntlich nicht geschah. Nachdem es nun noch vor Kurzem in Hannover hieß, man werde die neue Unternehmenszentrale dann Mitte Dezember der Öffentlichkeit mit einem großen Fest präsentieren, scheinen nun auch diese Pläne ins Rutschen zu geraten. Wie dazu aktuell die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) berichtet, werde die Zentrale wohl erst im kommenden Jahr fertiggestellt sein, „weil Material fehlt“. Ein konkretes Datum für die Eröffnung der über 100 Millionen Euro teuren Konzernzentrale, die äußerlich fertiggestellt aussieht, wolle das Unternehmen indes nicht nennen, so die Zeitung. ab