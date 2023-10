Offizielle Schlüsselübergabe des neuen Tyremotive-Lagers erfolgt

Der Reifen- und Felgengroßhändler Tyremotive hat jetzt offiziell den Schlüssel für das neue Lager im Industrie Park Kitzingen. Der Immobilienentwickler und Investor Scannell Properties hat mit der 23.500 Quadratmeter großem Logistikimmobilie sein elftes Objekt in Deutschland realisiert. Den symbolischen Schlüssel nahmen Henny Butter (Director Foreign Subsidiaries bei Global Automotive Investments Holding B.V.) und Christian Leibold (Geschäftsführer Tyremotive) entgegen. Christian Leibold gegenüber der MMLogistik: „Der heutige Tag ist ein weiterer Meilenstein für Tyremotive. Mit dem Einzug in dieses neue, hochmoderne Lager wird die Erweiterung unserer Produktpalette kein Problem sein. Wir verfügen hier über modernste automatisierte Technik, mit der wir eine taggleiche Lieferung garantieren können.“ Die neue Lagerhalle in Kitzingen verfüge über das von Scannell Properties entwickelte, nachhaltige Gebäudekonzept. Dieses umfasse neben Ladestationen für Elektrofahrzeuge ein innovatives Nahwärmesystem mit wesentlich geringerem Primärenergiebedarf, wobei Hackschnitzel als nachwachsender Rohstoff genutzt werden würden. Zusätzlich vertraue man auf eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, Systeme zur Grauwasser- und Regenwassernutzung sowie LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude.