Unscheinbar, aber sicherheitsrelevant – kostenloser GTÜ-Reifencheck

„Die Pneus am Auto sind unscheinbar – stellen aber den sehr sicherheitsrelevanten Kontakt zur Fahrbahn her“, sagt die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) und weist rund um die anstehende Umrüstsaison einmal mehr auf ihren kostenlosen Licht- und Reifencheck hin. Genauso wie bei so manchem Reifenhändler können Autofahrer bei teilnehmenden GTÜ-Partnern demnach einen fachmännischen Blick auf die Bereifung ihres Fahrzeuges werfen lassen. Dabei wird die Profiltiefe, der Luftdruck sowie der Zustand von Ventilen und Felgen ebenso geprüft, wie der Reifen auf mögliche Fremdkörper oder einen auffälligen Verschleiß hin untersucht wird. Zumal ungleich abgefahrene Reifen auf Probleme rund ums Fahrwerk bzw. die Achsgeometrie hindeuten können. „Wer Winterreifen hat, sollte erst nach deren Montage zum Licht- und Reifencheck fahren. Ganzjahresreifen können jederzeit gecheckt werden“, so die GTÜ. Bei alldem wird Autofahrern aber nicht nur besagter Reifencheck ans Herz gelegt, sondern empfiehlt die Organisation ihnen – sofern ein Kauf neuer Winterreifen ansteht – nicht zuletzt einen Blick auf ihre Reifentests wie dem kürzlich erst veröffentlichten von Profilen in 235/55 R18 für SUVs.