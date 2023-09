Zuwachs an Sommerprofilen der Inter-Sprint-Eigenmarken Mastersteel/Roadhog

Zum Portfolio des niederländischen Reifengroßhändlers Inter-Sprint Banden B.V., der nach eigenen Angaben über einen Gesamtbestand von rund drei Millionen Reifen und mehr als 17.000 SKUs (Stock Keeping Units/Artikelnummern) verfügt, gehören neben einem breiten Spektrum an Produkten diverser Hersteller nicht zuletzt auch eine Reihe von Exklusiv- und Eigenmarken. In letztere Kategorie gehören Mastersteel und Roadhog, wobei die unter der Verantwortung von Inter-Sprint produzierten Reifen der beiden Marken im Budgetsegment positioniert werden. Dieser Tage erhält das diesbezügliche Lieferprogramm Zuwachs in Form von insgesamt fünf neuen Pkw-Sommerprofilen.

