Zusatztermin für BRV-Training rund um Landwirtschaftsreifen/-räder

Dem Wunsch der Branche danach Rechnung tragend, bietet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) einen zusätzlichen Termin für sein vom Großhändler Bohnenkamp unterstütztes Grundlagentraining in Sachen „Reifen und Räder in der Landwirtschaft“ an. Dafür ist die Wahl auf den 12./13. Dezember gefallen, wo Teilnehmern im Bohnenkamp-Trainingscenter in Osnabrück dann einmal mehr alles Wichtige und Wissenswerte vermittelt wird angefangen beim Aufbau, dem Luftdruck und der Flotation-Technologie von Landwirtschaftsreifen ebenso wie unter anderem die Runderneuerung und Reifenschäden auf dem Themenplan stehen. Darüber hinaus bietet der Großhändler anlässlich dessen die Gelegenheit für einen Unternehmensrundgang. Am Seminar Interessierte können sich ab sofort für die Veranstaltung anmelden über die BRV-Website, wo außerdem Informationen auch zu allen BRV-Lehrgängen und -Workshops zu finden sind.