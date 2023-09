Pyrum Innovations plant Pyrolyseanlage in Homburg (Saar) – Halbjahresbericht

Die Pyrum Innovations AG hat jetzt Zahlen für das zurückliegende erste Halbjahr veröffentlicht. Das Halbjahresergebnis und die Vermögenslage seien dabei „im Wesentlichen geprägt“ gewesen von den hohen Investitionen am Firmensitz in Dillingen/Saar sowie dem weiteren Aufbau von Personal und der Organisationsstrukturen. Zudem habe der Durchsatz in der Anlage für die rCB-Vermahlung und -Pelletierung „mengenmäßig noch nicht im geplanten und gewünschten Bereich“ gelesen, so das auf die Pyrolyse von Altreifen spezialisierte Unternehmen, das am Hauptsitz in Dillingen/Saar derzeit drei Pyrolysereaktoren mit einer Gesamtkapazität von rund 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr betreibt.

