Ehemaliger Bridgestone-Deutschland-Chef Gerry Duffy geht in Ruhestand

Nach 36 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen verabschiedet der Bridgestone-Konzern Gerry Duffy in den Ruhestand. Wie es dazu in einer Mitteilung von Bridgestone Mining Solutions Australia (BMSA) heißt, wo der gebürtige Schotte zuletzt als Chief Executive Officer Verantwortung trug, habe Duffy die Geschäftseinheit „durch seine positive Art und harte Arbeit durch die schwierigen Covid-Jahre“ geführt. „Es ist zwar traurig, die BMSA zu verlassen, aber es war mir eine Ehre, meine Karriere bei Bridgestone zu beenden, wo ich ein so hervorragendes Unternehmen und großartige Mitarbeiter führen durfte“, so Duffy dazu. Gerry Duffy hatte von 2010 bis 2015 die Geschäfte der damaligen Bridgestone Deutschland GmbH mit Sitz in Bad Homburg geführt und den hiesigen Markt ein Jahr nach seinem Antritt als Geschäftsführer gemeinsam mit den Märkten Österreich und Schweiz in die Region „Central Europe“ überführt, deren Zentrale dann ebenfalls in Bad Homburg war. 2015 dann war Duffy mit der Führung der Bridgestone Aircraft Tire Company (Asia) Ltd. mit Sitz in Hongkong betraut worden.