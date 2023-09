„Immer die besten Reifen am Start“ – Conti-Mitarbeitersuche per Radiospot

„Geht ins Ohr. Bleibt im Kopf.“: Mit diesem Slogan werben viele deutsche Radiosender dafür, dass Spots bei ihnen „immer die Richtigen“ erreichen, egal was die Angesprochenen gerade tun oder wo sie sich gerade befinden. Darauf setzt aktuell wohl auch Continental bei der Suche nach Mitarbeitern. Zumindest im Norden der Republik war zuletzt vielfach ein Spot zu hören beginnend mit den Worten „Es hat geklappt. Ich hab‘ den Job bei Continental“, worauf es dann heißt, der erfolgreiche Bewerber bzw. dessen Auto habe nun ja wohl „immer die besten Reifen am Start“. Allerdings wird nachfolgend gleich darauf hingewiesen, dass das Unternehmen über Reifen hinaus auch an „Hightech-Lösungen für sichere Straßen, mehr Fahrspaß und intelligentere Autos“ arbeite und zudem viele Produkte für die Industrie herstelle, bevor dann zu dem Karriereportal www.continental-karriere.de übergeleitet wird.