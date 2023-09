Kooperationsvereinbarung zwischen Enviro und Siemens

Enviro System und Siemens haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, was die Zusammenarbeit beider Unternehmen rund um die europäischen Expansionspläne des schwedischen Altreifenrecyclers gemeinsam mit Antin Infrastructure Partners betrifft. Durch die getroffene Kooperationsvereinbarung erhoffen sich die Schweden, deren größter Anteilseigner Michelin ist, von dem Siemens-Know-how in Sachen Automatisierung und Digitalisierung in Bezug auf die industrielle Produktion nicht zuletzt mit Blick auf die diesbezügliche Expertise auch in der Reifenbranche. „Mit der Gründung des Reifenrecycling-Joint-Ventures [gemeint in Antin] hat Enviro die richtige Industriestruktur und das richtige Partnerunternehmen, um den Wandel der Reifenindustrie hin zu mehr Nachhaltigkeit ernsthaft mitgestalten zu können. Als Lieferant und Partner möchte Siemens das neue Reifenrecyclingunternehmen unterstützen und so dazu beitragen, den wichtigen Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu beschleunigen“, erklärt Maria Grahm, Business Unit Manager Process Automation bei Siemens Digital Industries. „Digitalisierung und Automatisierung werden bei der Einführung unserer Technologie von zentraler Bedeutung sein, und wir sind davon überzeugt, dass Siemens in diesem Bereich umfangreiches und wertvolles Wissen einbringen kann“, ergänzt Enviro-CEO Thomas Sörensson.