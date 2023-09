BSCCB erweitert Produktionskapazität für Carbon-Keramik-Bremsscheiben

SGL Carbon und Brembo haben vereinbart, die Produktionskapazitäten für ihr 2009 geschlossenes Joint Venture BSCCB (Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes) zu erweitern und dafür bis 2027 rund 150 Millionen Euro in die beiden Standorte Meitingen (Deutschland) und Stezzano (Italien) zu investieren. Die Kapazitätserweiterung umfasst demnach den Bau von zwei neuen Produktionshallen am SGL-Carbon-Standort Meitingen mit einer Gesamtfläche von rund 8.500 Quadratmetern und die Installation von neuen Produktionsmaschinen. Die Grundsteinlegung in Meitingen werde noch diesen Herbst erfolgen, heißt es. Am Standort Stezzano würden die Produktionsflächen in den bestehenden Gebäuden um rund 4.000 Quadratmeter erweitert und Investitionen in neue Produktionsmaschinen getätigt, wie noch ergänzt wird. Damit soll einer weltweit gestiegenen und weiter steigenden Marktnachfrage nach Carbon-Keramik-Bremsscheiben von BSCCB Rechnung getragen und deren Produktion um mehr als 70 Prozent erhöht werden. Hintergrund dessen sei die „hohe Produktqualität und Leistung“ der betreffenden Produkte, welche die spezifischen Anforderungen der Automobilhersteller erfüllten und hierbei insbesondere diejenigen aus dem Premium- und Luxussegment, die nach einer hohen Bremsleistung ihrer Fahrzeuge verlangten.