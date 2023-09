Yokohama Europe: Nach Jörn Stövesand geht nun auch Sabine Stiller

Nach knapp 18 Jahren trennen sich die Wege von Sabine Stiller und Yokohama. Wie es dazu auf eine Presseanfrage hin aus Düsseldorf heißt, wo Yokohama Europe seinen Sitz hat, sei die langjährige Marketingmanagerin seit Anfang August nicht mehr für den Reifenhersteller tätig. Sie stand dort zuletzt als Manager Marketing Department in der Verantwortung. Seitdem Gregorio Borgo vor zwei Jahren die Führung von Yokohama Europe übernommen hat, hat es beim Reifenhersteller in Europa bereits mehrere personelle Umbesetzungen gegeben. Erst kürzlich hatte Jörn Stövesand – zuletzt General Manager in der europäischen Vertriebsgesellschaft des japanischen Herstellers und davor Vice President Sales Europe – das Unternehmen verlassen. Anfang dieses Jahres hatte dann Tobias Kins Marketingverantwortung bei Yokohama Europe übernommen, nachdem er dort zuvor Head of Sales Division war, und berichtet in seiner neuen Funktion seither direkt an Aleksandar Gramatikov, seinerseits wiederum seit Januar 2022 bei Yokohama Europe und dort als Executive Vice President in der Verantwortung.