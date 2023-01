Tobias Kins zum Head of Marketing bei Yokohama Europe befördert

Yokohama Europe hat einen neuen Head of Marketing: Tobias Kins. Der neue Marketingverantwortliche steht bereits seit über sechs Jahren in den Diensten der in Düsseldorf ansässigen Vertriebsgesellschaft des japanischen Herstellers und war dort zuletzt als Head of Sales Division verantwortlich. Kins berichtet in seiner neuen Funktion an Aleksandar Gramatikov, Executive Vice President bei Yokohama Europe. Weiterhin wie gewohnt im Marketingteam von Yokohama Europe ist Sabine Stiller, die dort als Managerin für Consumer & Trade Marketing sowie Events Verantwortung trägt. ab