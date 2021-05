Vertriebszentralisierung in Europa: Jörn Stövesand zukünftig Vice President Sales bei Yokohama

Im Januar dehnte die Yokohama Reifen GmbH mit Sitz in Düsseldorf ihre Länderverantwortung von Deutschland auf fünf zusätzliche Länder aus. In Kürze verschmilzt die deutsche mit der europäischen Yokohama–Organisation zur Yokohama Europe GmbH, die weiterhin ihren Sitz in Düsseldorf behält. Im gleichen Zuge erhält diese weitere direkte Länderverantwortung hinzu und wird zukünftig auch für die Länder Belgien und Luxemburg zuständig sein. Die Hintergründe:

