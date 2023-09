Deutscher Kfz-Markt nach acht Monaten deutlich im Plus

Entsprechen die laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) allein im August 335.900 erstmals in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge (Kfz) einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat von nicht weniger als 32,8 Prozent, so steht auch mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf immer noch ein beachtliches Plus von 16,1 Prozent auf knapp 2,4 Millionen Einheiten unterm Strich. Größten Anteil an dieser Entwicklung hat bei alldem das volumenmäßig stärkste Teilsegment der Pkw, von denen im August gut 273.400 Stück (plus 37,3 Prozent) und in den ersten acht Monaten gut 1,9 Millionen Einheiten (plus 16,5 Prozent) neu zugelassen wurden. Ordentliche Zuwachsraten lassen sich den KBA-Daten aber auch für die anderen Fahrzeuggattungen entnehmen. Demnach sind von Januar bis August beinahe 181.300 Krafträder (plus 8,5 Prozent), rund 3.600 Busse (plus 29,0 Prozent), gut 195.500 Lastkraftwagen (plus 21,8 Prozent) sowie 67.500 Zugmaschinen (plus 12,6 Prozent), von denen 31.200 auf die Unterkategorie Sattelzugmaschinen (plus 41,1 Prozent) entfallen, erstmals auf bundesdeutsche Straßen gekommen. Rückläufig präsentieren sich einzig die Neuzulassungen von Kfz-Anhängern mit Stand Ende August bis dato alles in allem 197.100 Einheiten entsprechend einem Minus von 13,0 Prozent.