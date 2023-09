Anhängerhersteller TMT setzt auf Apollos „EnduRace RT2“ als Erstausrüstung

Der italienische Anhängerproduzent TMT Tanks & Trailers hat Apollo Tyres für ein Erstausrüstungsprojekt als Partner ausgewählt. Demnach stattet der Anbieter seine Lkw-Anhänger mit beweglichem Boden ab Werk mit dem „EnduRace RT2“ des indischen Reifenherstellers aus. Dazu liefert Apollo zwei verschiedene Größen an die Italiener: 385/65 R22.5 und die kürzlich erst neu eingeführte Dimension 385/55 R22.5. „Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in diesem Sektor haben wir ein gutes Verständnis dafür entwickelt, was unsere Kunden wünschen. Unser Fokus auf erstklassige Leistung, Qualität und Innovation zieht sich durch alle Elemente unserer Produkte, weshalb wir den Apollo ‚EnduRace RT2‘ ausgewählt haben“, sagt TMT-Werksleiter Berardo Di Giuseppe. Die von Giuseppe Russo, Apollos Truck & Bus Sales Manager Europe, auf den Weg gebrachte Partnerschaft mit dem Anhängerhersteller unterstreiche – ergänzt John Nikhil Joy, Cluster Director Europe Truck & Bus Tyres bei Apollo Tyres – einmal mehr die Qualität der eigenen Produktpalette im Bereich radialer Lkw- und Busreifen. „Der ‚EnduRace RT2‘ hat sich in seiner zweiten Generation zu einem sehr gefragten Reifen in Europa entwickelt, der in allen Bereichen bemerkenswerte Verbesserungen bietet und Unternehmen wie TMT einen zuverlässigen Reifen mit beeindruckenden Leistungsmerkmalen zur Verfügung stellt“, fügt er noch hinzu.