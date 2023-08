Zurückgeschraubte Erwartungen an den US-Reifenmarkt

Die US Tire Manufacturers Association (USTMA) hat ihre Erwartungen an die diesjährige Entwicklung des Reifenmarktes in den Vereinigten Staaten nach unten korrigiert. Noch Ende Februar war man zwar davon ausgegangen, dass das Gesamtvolumen mit gut 334 Millionen Einheiten – fast 279 Millionen Reifen im Ersatzgeschäft sowie gut 55 Millionen in die Erstausrüstung gelieferte Einheiten – wieder das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 erreichen könnte, für das knapp 333 Millionen Stück ausgewiesen werden. Doch laut der Anfang August aktualisierten USTMA-Vorhersage wird daraus nun wohl doch nichts. Denn jetzt ist von in Summe „nur“ leicht mehr als 325 Millionen OE- und Ersatzmarktreifen die Rede.

