Fiege erweitert Vorstand um KI- und Data-Expertin Kenza Ait Si Abbou

KI- und Data-Expertise für die Fiege-Gruppe: Kenza Ait Si Abbou wechselt zum 1. September in den Vorstand des Grevener Logistikdienstleisters. Die Mutter von zwei Kindern, die zuletzt als Director Client Engineering bei IBM tätig war, wird in ihrer neuen Rolle bei Fiege für die Geschäftseinheit Digital Services, den Bereich IT und für das Thema Data Driven Company verantwortlich zeichnen. Kenza Ait Si Abbou ist neben Peter Scherbel, Alfred Messink, Martin Rademaker sowie den beiden Co-CEOs Jens Fiege und Felix Fiege das sechste Vorstandsmitglied des Familienunternehmens. Kenza Ait Si Abbou wuchs in Marokko auf und studierte Elektrotechnik in Spanien und Deutschland. Danach arbeitete sie über zehn Jahre bei der Deutschen Telekom, unter anderem als Senior Managerin für Robotik & KI. Kenza Ait Si Abbou spricht mehrere Sprachen und erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen. 2020 wurde sie vom Wirtschaftsmagazin Capital in die Liste „Top 40 unter 40“ aufgenommen. Das Handelsblatt kürte sie 2021 zur „Vordenkerin der Transformation“. Außerdem ist sie Spiegel-Bestsellerautorin und hat bis heute drei Bücher zum Thema Künstliche Intelligenz veröffentlicht.