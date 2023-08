Alcar in Neuenrade und Nachbar Bültmann werden zu Partnern für eine grüne Zukunft

Ein Meilenstein für Nachhaltigkeit bei Alcar in Neuenrade: Petra Bültmann-Steffin und Andreas Bültmann von der gleichnamigen Firma unterzeichneten mit Alcar-Geschäftsführer Carsten Hellwig Kooperationsverträge für grünen Strom aus einer PV-Anlage. Die Anlage auf einer Freilandfläche hinter dem Gebäude des Maschinenbauers Bültmann wird in Kürze Energie liefern. Sie liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Alcar-Werk im Industriegebiet. Der Räderhersteller erwartet durch diese Einspeisung einen geschätzten jährlichen Ertrag von etwa 783 kWh/kWp. Dies wäre die erste grüne Energie, die der Standort in Neuenrade bezieht. Gleichzeitig spart das Unternehmen damit laut eigenen Angaben jährlich über 300.000 Kilogramm CO 2 ein. Die Herstellung von Aluminiumrädern verbraucht sehr viel Energie. Allein die Energiekosten für die Fertigung betrugen 2022 rund fünf Millionen Euro. Das Unternehmen setzt daher alles daran, Strom und Gaskosten einzusparen und hat auch schon weitere Pläne.