Familie Diercks: Ein Dreamteam im Reifenhandel ganz oben im Norden

Birte, Hauke, Carsten und Morten Diercks sind ein Dreamteam. Die Familie aus Schleswig-Holstein lebt Reifen und das alle auf einem Haufen im Familienbetrieb Reifen Thomsen NF und nach dem Motto „Ganz oben im Norden“. Zudem haben sie auch alle Benzin im Blut. Sie fahren Slalom-Meisterschaften. Arbeiten also nicht nur zusammen, sondern verbringen auch die Freizeit miteinander. Für die vier Nordfriesen ein perfektes Match. Auch wenn Birte Diercks lachend sagt: „Ich habe zu den Jungs gesagt, macht was ordentliches.“ Aber es kam, wie es in diesem Fall kommen musste und die beiden 24- und 22-jährigen Sprösslinge sind schon voll in den Betrieb eingestiegen, wurden beide mit Prokura ausgestattet und werden das Unternehmen wohl in vierter Generation führen.

Doch jetzt erstmal zum Anfang: Am 22. Mai 1950 wurde der Betrieb von Heinrich Martin Thomsen in Bredstedt gegründet. Eine kleine Werkstatt mit angeschlossenem Reifenhandel. Er war schnell als Hein Gummi bekannt. Im Laufe der Jahre wuchs der Betrieb, Filialen in anderen Orten kamen dazu. Mit den sechs Filialen Niebüll, Husum, Leck, Sylt, Garding und Bredstedt übergab er das Unternehmen 1980 an seinen Sohn Gerd Otto Thomsen (er war 1968 in den Betrieb eingestiegen). Dieser wiederum führte das Unternehmen irgendwann mit 14 Filialen. 2008 wurde dieser Betrieb dann unter den Kindern Birte und Dirk aufgeteilt.