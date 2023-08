Onlinemarktplatz eBay schafft Montagepreis ab, zumindest vorübergehend

Wenn erfolgreicher Wettbewerb bedeutet, die größten Rabatte zu gewähren, dann legt eBay dieser Tage das Fundament für seinen unternehmerischen Erfolg. In einer derzeit laufenden und bis zum 8. August 2023 zeitlich begrenzten Aktion können Endverbraucher gleich zweimal auf dem Onlinemarktplatz einen eBay-Rabatt auf die Montage von Reifen in Höhe von jeweils 100 Euro einlösen, wenn sie denn vorab auf eBay Sommer-, Ganzjahres- oder Winterreifen gekauft und deren Montage bei einem der immerhin 4.500 eBay-Montagepartner hinzugebucht haben. Dabei sei es egal, ob der Endverbraucher einen Reifen kaufen und montieren lassen will oder einen kompletten Satz – die Montage, so der Onlinemarktplatz, sei „damit kostenlos“. Wie eine solche Aktion bei einem Sell-out-Preis von vielleicht nur 50 Euro brutto für den Reifen an sich wirtschaftlich noch Sinn macht, lässt sich zwar nur schwer nachvollziehen. Aber angesichts der derzeit überaus schwachen Marktnachfrage scheint wohl einigen Anbietern mittlerweile fast jedes Mittel recht zu sein, um zumindest noch ein Minimum an Ertrag (am Reifen) und Auslastung im Betrieb zu erzielen. Wie ein Reifenhändler damit dann aber seine Monteure, seine Werkstatt und sich selbst bezahlen, also einen vernünftigen Deckungsbeitrag leisten möchte, bleibt angesichts solcher Sommerlockaktionen schleierhaft – es sei denn, eBay zahlt den Ausgleich …