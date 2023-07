Nie Austauschprogramm für „Marathon LHS II“ in 385/55 R22.5, sagt Goodyear

Als Reaktion auf die von dem deutsch/französischen TV-Sender Arte ausgestrahlte Dokumentation über Unfälle mit Lkw-Beteiligung hat Goodyear auf Nachfrage unserer Verlagsgruppe Stellung bezogen zu dem in besagtem Film hergestellten Zusammenhang mit Lenkachsreifen aus seiner „Marathon“-Reihe. Selbstredend wird Sophie Rollet, die bei einem solchen Unfall 2014 ihren Mann verloren hat, und ihrer Familie darin das Mitgefühl des Konzerns ausgedrückt, auch wenn man – wie es vonseiten des Unternehmens heißt – erst 2020 durch Presseberichte davon erfahren habe. Andererseits betont der Hersteller, ihm sei „nichts wichtiger als die Sicherheit und Qualität seiner Produkte und der Menschen, die sie verwenden“.

Wobei in diesem Zusammenhang auf strenge Verfahren zur Überwachung der Leistung der Goodyear-Produkte ebenso verwiesen wird wie im Fall des Falles auf das Ergreifen entsprechender Maßnahmen auf Grundlage insbesondere von Rückmeldungen aus der Praxis. Als Beispiele für Letzteres werden Kundenzufriedenheitskampagnen, Austauschprogramme oder Rückrufe aufgezählt. Exemplarisch dafür ist laut dem Reifenhersteller selbst der Lenkachsreifen „Marathon LHS II +“ in der Größe 385/65 R22.5, für den nach entsprechenden Hinweisen aus dem Markt 2014 ein solches Austauschprogramm gestartet worden sei.

„Im Rahmen dieses Austauschprogramms, das 2016 endete, nahm Goodyear direkt und proaktiv Kontakt zu seinen Händlern und Kunden auf. Goodyear hielt die zuständigen Behörden während der gesamten Umsetzung des Austauschprogramms auf dem Laufenden, das unter Mobilisierung erheblicher Ressourcen konsequent umgesetzt wurde, um so viele Reifen wie möglich auszutauschen. Nach diesem Austauschprogramm und unter Berücksichtigung des normalen Lebenszyklus eines Reifens kann der Schluss gezogen werden, dass kein Reifen, der unter das Austauschprogramm fiel, noch im Einsatz ist“, wie der Stellungnahme des Konzerns zu entnehmen ist.

Darüber hinaus sagt der Reifenhersteller, das Profil „Marathon LHS II“ in der Größe 385/55 R22.5, das demnach wohl mit dem Unfall von Sophie Rollets Ehemann in Zusammenhang stand, sei „nie Teil eines Austauschprogramms“ gewesen. „Tatsächlich handelt es sich bei diesem Reifen, obwohl er einen ähnlichen Namen hat, um einen völlig anderen als diejenigen Reifen, um die es bei dem Austauschprogramm 2014 ging“, betont Goodyear. Letzteres drehte sich demnach um eine andere Größe und Generation, zumal die im Feldeinsatz gezeigten Leistungen des „Marathon LHS II“ in 385/55 R22.5 keinerlei Anlass für irgendwelche Maßnahmen geboten hätten. Gleichwohl wolle Goodyear in dieser Angelegenheit „weiterhin mit den Behörden zusammenarbeiten“.