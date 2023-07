GRS und Goodyear trauern: Peter Wegener verstorben

Bei den Goodyear Retail Systems (GRS) genauso wie bei dem Reifenhersteller Goodyear wird um einen langjährigen und allseits geschätzten Kollegen getrauert: Nach schwerer Krankheit ist Peter Wegener, Verantwortlicher und Wegbereiter des GRS-Handelskonzeptes Quick Reifendiscount, am vergangenen Sonntag verstorben. Er war seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen für den Konzern tätig und steckte sein Herzblut vor allem in die Entwicklung von Deutschlands erstem Reifendiscounter. „Er war der Motor dieses Konzeptes und entwickelte es unter dem Geschäftsführer Goran Zubanovic zusammen mit dem gesamten Quick-Team, den rund 60 angeschlossenen Betrieben und mit Unterstützung der GRS- und Goodyear-Kollegen stetig weiter. Er hatte viele kreative Ideen, konnte die Menschen mit seiner Begeisterung anstecken und gab nie auf“, heißt es aus der Quick-Systemzentrale, die Wegners Familie und allen Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl ausdrückt und die von ihm etablierten Strukturen und Konzeptideen in seinem Sinne mit unverändertem Elan weiter fortführen will.