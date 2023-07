85-Jähriger fährt auf Stahlfelge über A1 und A29

Am gestrigen Montag (24. Juli) kam es bei dem Spurwechsel eines 56-jähren Mannes aus Herne auf der A1 in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der Kia eines 85-Jährigen so stark beschädigt, dass er nur noch auf einen nahelegenden Autobahnparkplatz gefahren werden konnte. Dem Mann wurde von der Polizei die Weiterfahrt mit dem beschädigten Pkw untersagt und ein Abschleppunternehmen mit der Bergung beauftragt. Wenig später ging erneut ein Notruf bei der Polizei ein, dass ein beschädigter Kia am Autobahndreieck Ahlhorn Heide von der A1 auf die A29 gefahren und mit 40 km/h in Richtung Oldenburg unterwegs sei. Die Polizei stoppte den 85-jährigen Mann, der seine Fahrt trotz fehlenden Reifens über mehrere Kilometer auf der Stahlfelge fortgesetzt hatte. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens seines Pkws in einem verkehrsunsicheren Zustand eingeleitet.