Marangoni und Ceat gehen Partnerschaft in Indien ein

Marangoni S.p.A. und Ceat Limited sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Die Zusammenarbeit ziele darauf ab, indischen Kunden eine Premium-Runderneuerung anzubieten, die mit Ceat-Karkassen und Ringtread-Technologie erfolge. Lakshmi Narayanan B, Chief Marketing Officer von Ceat Limited: „Ceat und Marangoni haben sich zu einer leistungsstarken Zusammenarbeit zusammengetan, die darauf abzielt, die Lkw- und Busreifenindustrie zu revolutionieren.“

Der Reifenhersteller wolle durch die Partnerschaft Nutzfahrzeugreifenkunden in Indien eine Komplettlösung anbieten. Basierend auf diesen Erfahrungen beabsichtigten die beiden Unternehmen gemeinsame Möglichkeiten auch in anderen Märkten zu sondieren. „Mit dem Know-how von Ceat in der Reifenherstellung und im Reifenvertrieb in Kombination mit der Erfahrung von Marangoni in den Bereichen Runderneuerung und Flottenmanagement ist die Allianz in der Lage, den sich wandelnden Anforderungen der gewerblichen Reifenindustrie gerecht zu werden. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen zu liefern, um Effizienz und Umweltverantwortung zu fördern“, so Narayanan.