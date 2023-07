Großes Brancheninteresse am Fall „Sophie Rollet gegen Goodyear“

Nach der Ausstrahlung des Dokumentarfilms „Sophie Rollet gegen Goodyear“ vergangene Woche auf Arte und unserer Berichterstattung dazu, hat die NEUE REIFENZEITUNG zahlreiche Rückmeldungen in dieser Sache erhalten. Die Geschichte der Französin, die 2014 wohl aufgrund eines geplatzten Lkw-Reifens ihren Mann verloren hat und in jahrelanger Recherche noch eine ganze Reihe ähnlich gelagerter Fälle zutage gefördert hat, die inzwischen auch die Staatsanwaltschaft am Gericht von Besançon beschäftigen, scheint die Reifenbranche stark zu beschäftigen. Zumal sich in der Redaktion nicht zuletzt Nachfragen zu den Kontaktdaten von Madame Rollet häufen. Die liegen uns zwar nicht vor, aber wir würden dazu raten, sich gegebenenfalls stattdessen an ihre anwaltliche Vertretung zu wenden. Auf den Webseiten der ganz offensichtlich mandatierten Kanzlei Coubris, Courtois et Associés findet sich dazu ein entsprechendes Onlineformular unter der Adresse www.avocats-coubris-courtois-et-associes.fr/contacter-nos-avocats/.