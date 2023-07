Hankook präsentiert neues Führungsduo im Vertrieb

Personelle Veränderungen bei Hankook in Deutschland: Claus Gömmel, Direktor Vertrieb für die Region Deutschland Süd, wurde zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion jetzt zum Head of Sales für den Bereich Consumer Products der Hankook Reifen Deutschland GmbH ernannt. Gemeinsam mit Manfred Zoni, der in seiner Position als Direktor Vertrieb, sowie Head of Sales Truck and Bus weiterhin den Vertrieb von Lkw- und Busreifen verantwortet, bilden beide ab sofort die Doppelspitze im Vertrieb von Hankook in Deutschland und berichten jeweils direkt an Ho-Bum Song, Geschäftsführer der Hankook Reifen Deutschland GmbH.

