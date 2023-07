Morgen offenbar Mahnwache vor dem Goodyear-Werk in Fulda

Das Anfang Juli als Reaktion auf den drohenden Stellenabbau an dem Goodyear-Standort in Fulda unter dem Motto „Eine Region steht auf“ gegründete Bündnis soll für morgen zu einer Mahnwache vor dem Reifenwerk aufgerufen haben. Das berichten der Rhönkanal sowie auch andere Quellen. Los geht es demnach ab 6 Uhr vor dem Eingang Künzeller Straße, um so „Solidarität mit den Beschäftigten zu zeigen und auf die Wichtigkeit des Standorts in und für Fulda hinzuweisen“.