Continental-Mitarbeiter könnten bald Module für Wärmepumpen bauen – Stiebel Eltron will Flächen übernehmen

Continental hatte am 7. Juli 2023 bekannt gegeben, die Geschäftsaktivitäten im Werk Gifhorn bis Ende 2027 schrittweise einzustellen. Jetzt teilt das Unternehmen mit, dass Stiebel Eltron an diesem Standort den Aufbau einer Edelstahlspeicherproduktion für Wärmepumpen-Heizungsanlagen plant. In dem Zusammenhang haben Continental und Stiebel Eltron eine Absichtserklärung zur Übernahme von Produktions- und Funktionsflächen unterzeichnet.

