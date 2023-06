Yokohama Rubber erstmals Erstausrüster eines Elektro-LLkw in Japan

Yokohama Rubber liefert seinen neuen Nfz-Reifen RY01C in der Dimension 205/70 R17,5 115/113N LT für den ebenfalls neuen vollelektrischen Leicht-Lkw eCanter an die Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation. Der eCanter wurde 2017 als Japans erster serienmäßiger vollelektrischer Leicht-Lkw auf den Markt gebracht, nun findet der erste vollständige Modellwechsel statt. Mit seinem Reifen RY01C liefert Yokohama Rubber nun erstmals auch Lkw-/Busreifen in die Erstausrüstung von batterieelektrischen Nutzfahrzeugen im japanischen Markt. Wann der erste EV-Nfz-Reifen des Herstellers auch nach Europa kommt, stehe zur Zeit noch nicht fest, heißt es dazu in einer Mitteilung.