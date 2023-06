Apollo Tyres vermarktet Vredestein-Reifen in Kanada jetzt exklusiv über Canadian Tire

Nachdem Apollo Tyres 2021/22 Reifen seiner Marke Vredestein (erneut) in Nordamerika eingeführt hatte, hat der Hersteller jetzt einen exklusiven Vertriebspartner für Kanada unter Vertrag genommen. Wie es dazu in US-Medien heißt, werden die Reifen künftig ausschließlich über die rund 500 Einzelhandelsstandorte von Canadian Tire in Kanada vermarktet. Laut Abhishek Bisht, bei dem indischen Reifenhersteller als Assistant Vice President Americas verantwortlich, habe man mit Canadian Tire „den perfekten Partner“ gefunden.