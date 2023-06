Verlängertes/erweitertes Falken-Engagement als EWE-Baskets-Sponsor

Schon seit 2018 ist die zu Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählende Reifenmarke Falken Partner der Oldenburger EWE Baskets. Jetzt hat die Falken Tyre Europe GmbH ihr Engagement als Hauptsponsor der Basketballbundesligisten nicht nur verlängert, sondern will es zukünftig sogar noch weiter ausbauen. „Die EWE Baskets und Falken verbindet eine langjährige und gelebte Partnerschaft. Wir stehen für Emotionalität und finden genau das im Erlebnis Basketball in der großen EWE-Arena. Mit der hohen Energie und den Emotionen des aktuellen Teams passt die Identität der EWE Baskets perfekt zu Falken“, sagt Jürgen Koch, Sales Director Germany Replacement bei der Falken Tyre Europe GmbH. Als für Geschwindigkeit und Emotionen stehende Reifenmarke sei man seit vielen Jahren nicht nur im Motorsport und Fußball vertreten, sondern habe man mit den EWE Baskets auch „die besondere Faszination des Basketballs“ in das eigene Portfolio aufgenommen, heißt es. „Mit Falken verbindet die EWE Baskets eine gewachsene und innovative Partnerschaft zweier Marken, die für Spannung, Energie und Emotionen stehen. Der Ausbau des Engagements ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer Strategie der nächsten fünf Jahre“, so Claus Andresen, Prokurist und Leiter Sponsoring/Vermarktung der EWE Baskets Oldenburg.